Austrália x Dinamarca: onde assistir, escalações, arbitragem

Na manhã desta segunda-feira (7/8), pelas oitavas de final da Copa do Mundo feminina, a anfitriã Austrália enfrenta a Dinamarca. O jogo começa às 7h30 (de Brasília) no Estádio Olímpico, em Sydney. É considerado um dos confrontos mais equilibrados. As australianas terminaram em primeiro lugar no Grupo B, com seis pontos, Já a Dinamarca terminou em segundo lugar no Grupo D, mas também com seis pontos e campanha bem similar da rival. A previsão é de estádio lotado (83.500 lugares) e recorde de público.

A seleção que sair vencedora (empate levará a decisão para os pênaltis) jogará contra França ou Marrocos, que jogarão nesta terça-feira, em Adelaide, no Estádio Hindmarsh.

Onde assistir

A Cazé TV e a Fifa+ transmitem a partida a partir das 7h30 (de Brasília). Mas a Cazé TV abrer as transmissões uma hora antes.

Como está a Austrália

O técnico Tony Gustavsson não deve escalar de início a craque Sam Kerr que ainda está fora de forma. Mas ela deve entrar durante o jogo e, enfim, estrear na competição, para alegria da torcida anfitriã. Contudo, quem está de volta é a zagueira Luik, que estava com protocolo de concussão, mas foi libertada pelos médicos. Assim, poderá pode entrar na vaga de Hunt. No mais, jogará a base que vem sendo titular desde o ínicio da preparação final para o Mundial.

Como está a Dinamarca

A Dinamarca não tem problema de lesão ou suspensão. Assim, o técnico Lars Sondergaard colocará em campo a equipe que ele julga ser a melhor possível. Rikke Madsen, que ganhou a posição a partir da segunda rodada da fase de grupos, vem sendo uma das sensações da equipe e seguirá como municiadora da atacante Harder. Ele também confia na qualidade de seus sistema defensivo.

“Temos uma defesa muito boa e uma ótima jogadora como Pernille, que pode decidir os jogos. Acho que temos uma boa chance, mas também sabemos que vai ser difícil. Enfim estamos ansiosos pelo jogo”, disse Lars Sondergaard.

AUSTRÁLIA X DINAMARCA

Copa do Mundo Feminina – Oitavas de final

Data e Horário: 7/8/2023, 7h30 (de Brasília)

Local: Estádio Olímpico, Sydney (AUS)

AUSTRÁLIA: Arnold; Carpenter, Hunt (Luik), Kennedy, e Catley; Raso, Gorry, Cooney-Cross e Foord; Van Egmond eFowler. Técnico: Tony Gustavsson

DINAMARCA: Christensen; Sevecke, Pedersen, Boye e Veje; Hasbo, Holmgaard e Kuhl; Thomsen, Madsen e Pernille Harder. Técnico: Lars Sondergaard

Árbitra:: Rebecca Welch (ENG)

Auxiliares: Natalie Aspinall (ENG) e Anita Vad (HUN)

VAR: Nicolas Gallo (COL)

