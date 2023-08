No Z4 do Brasileirão, Santos anuncia Diego Aguirre

A negociação foi rápida, visto que a diretoria do clube se reuniu neste domingo com membros do Comitê de Gestão para deliberar sobre o treinador até que chegaram a um acordo.

Aos 57 anos, Aguirre chega ao Peixe em um momento turbulento. Afinal, a equipe entrou no Z4 e o objetivo passa a ser a permanência na elite. No Brasil, ele acumula passagens por Internacional, Atlético e São Paulo. O último trabalho do treinador ocorreu no Olimpia, do Paraguai, onde obteve na fase de grupos a segunda posição geral pelo clube paraguaio nesta edição da Copa Libertadores. No currículo, o vice-campeonato da competição continental com o Peñarol, em 2011. Justamente o ano em que o Santos sagrou-se campeão sob a direção de Muricy Ramalho. Diego Aguirre deve fazer sua estreia já na próxima rodada. No domingo (13), o Peixe visita o Fortaleza na Arena Castelão, ás 18h30 (de Brasília), pela 19ª rodada do Brasileirão. O time aparece na 17ª colocação, com 18 pontos.