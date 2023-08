Mandantes fazem dever de casa nos jogos deste domingo pela Série B

Dois jogos movimentaram, neste domingo (8/8), a 22ª rodada da Série B do Brasileiro. Em duelo direto contra a zona de rebaixamento, em Campinas (SP), a Ponte Preta fez 1 a 0 sobre a Chapecoense e voltou a triunfar após cinco partidas. No outro confronto, o Ceará – também como mandante – repetiu o placar diante do ABC, na Arena Castelão. O time não vencia há três rodadas.

Ponte Preta 1×0 Chapecoense

O gol do estreante Lucas Nathan no Estádio Moisés Lucarelli saiu aos 36 minutos do segundo tempo. Ele saiu do banco de reserva aos 26 minutos para se tornar o destaque da partida. A Macaca ainda teve um pênalti desperdiçado por André na primeira etapa. Com o resultado, portanto, a Ponte chega a 26 pontos, em 13º, e abre sete pontos em relação ao Z4. A Chape, por outro lado, estaciona em 19 pontos (ainda tem uma partida a menos) e aparece em 18º.

Ceará 1×0 ABC

O Vozão precisou de apenas quatro minutos para balançar a rede. Em reestreia pela equipe, o atacante Saulo Mineiro anotou o gol da vitória diante de um ABC que foi valente, mas não conseguiu superar o goleiro Bruno Ferreira. O resultado leva o Ceará a 33 pontos, em nono lugar, enquanto o ABC segue na lanterna da Série B, com 13 somados.

