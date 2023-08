Lionel Messi vivenciou mais uma noite inesquecível no futebol dos Estados Unidos. Neste domingo (6/8), pelas oitavas de final da Copa das Ligas, que reúne clubes da MLS e da liga mexicana, o craque argentino conduziu o Inter Miami a um a classificação heroica sobre o FC Dallas, no Toyota Stadium. O triunfo veio por 5 a 3 nos pênaltis após um espetacular 4 a 4 no tempo normal.

Em breve, maiores informações.

