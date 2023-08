Nos pênaltis, Inglaterra vence Nigéria e está nas quartas do Mundial

Que sufoco, Inglaterra! O selecionado inglês era o grande favorito no duelo da madrugada desta segunda-feira (7/8) contra a Nigéria, pelas oitavas de final da Copa do Mundo Feminina. Mas a teoria não se viu na prática no duelo no Estádio Lang Park, em Brisbane. Com muita aplicação, a seleção africana equilibrou o jogo e, mesmo com menor posse de bola, criou oportunidades e evitou quase todas as investidas da seleção europeia. Assim, segurou o placar em 0 a 0 nos 90 minutos. Na prorrogação, a Inglaterra com dez (a estrela Lauren James foi expulsa) seguiu sem eficácia, mas nos pênaltis foram as nigerianas que falharam. Enfim, inglesas 4 a 2. Nas quartas de final, mas no drama.

a Inglaterra enfrentará nas quartas a vencedora de Colômbia x Jamaica as duas seleções do continente amerciano que ainda sobrevivem na Copa se enfrentam nesta terça-feira, às 5h (de Brasilia) no Estádio Retangular de Melbourne.

Postura da Nigéria surpreende a Inglaterra

O primeiro tempo mostrou uma Nigéria com aplicação tática notável. Apesar de ter menor posse de bola (40%), foi objetiva nos contra-ataques e aproveitou que as inglesas não faziam uma marcação forte para finalizar sempre que possível. Foram dez chutes a gol e uma bola no travessão numa bomba de Plumptre.

A Inglaterra, que surpreendeu com a escalação de Keira Walsh (recuperada de lesão), não encontrava espaços livres. Teve a grande chance do primeiro tempo, mas isso só ocorreu graças a uma furada da zagueira Demehin, que tentou um chutão e errou no arremate. Russo ficou livre na entrada da área, mas bateu em cima da goleira Nnadozie. No mais , um chute fraco de Daly e só. Assim, as campeãs europeias foram para o intervalo com apenas cinco finalizações, a metade das nigerianas.

No segundo tempo, a Nigéria manteve o jogo equilibrado. Assim, o time europeu, que passou a criar mais próximo da área, só foi ter uma grande oportunidade para marcar num lance de jogo aéreo, aos 30. O escanteio cobrado da direita encontrou Daly que cabeceou para nova grande defesa de Nnadozie. Aos 40, Lauren James, que vinha sendo a mais eficaz atacante das inglesas na Copa (mas estava mal no jogo), fez falta feia em Alozie e acabou expulsa. Com dez, a Inglaterra viu o jogo seguir para a prorrogação.

Tempo extra, pênaltis e..

A prorrogação foi pouco intensa. A Inglaterra, com dez, teve a bola, mas o que tentou foram lances em chuveirinho. A Nigéria, cansada, nitidamente queria levar o jogo para os pênaltis. E foi o que ocorreu. Enfim, deu Inglaterra 4 a 2

Nos pênaltis

Inglaterra: Bethany England, Daly, Greenwood e Chloe Kelly marcaram; mas Stanway chutou para fora

Nigéria: Ajibade. Ocheibe marcaram; mas Oparanozie e Alozie isolaram