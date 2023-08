Austrália confirma a boa fase, bate Dinamarca e está nas quartas da Copa

Euforia na Austrália. Afinal, na manhã desta segunda-feira (7/8), no Estádio Olímpico de Sydney, a seleção anfitriã da Copa do Mundo Feminina fez um jogo inteligente. Assim, derrotou a Dinamarca por 2 a 0, gols de Foord e Christensen, um em cada tempo, em jogo pelas oitavas de final da competição.

Com a classificação a Austrália agora esperará a vencedora da partida entre França e Marrocos, que se enfrentam nesta terça-feira, no Estádio Hindmarsh, em Adelaide. Este jogo pelas quartas de final será no sábado, em Brisbane, no Lang Park.

Equilíbrio, mas com Austrália eficaz e fazendo gols

O jogo teve bastante equilíbrio e poucas oportunidades de gol. A estratégia da Suécia foi deixar a bola com a Dinamarca e apostar em contra-ataques. E foi assim que a seleção chegou ao gol aos 29 minutos. Após roubar uma bola na intermediária da defesa, Fowler recebeu, dominou e lançou Foord em profundidade. A atacante correu pela esquerda, invadiu a área e bateu com categoria na saída da goleira Christensen.

No segundo tempo o panorama se manteve, com a Austrália aproveitando o desespero dinamarquês já que a não conseguiu o empate. E, aos 25, veio o contra-ataque pela esquerda em nova roubada de bola. Apost troca de passes, a bola chegou até Raso, que bateu cruzado e fez o segundo gol australiano. Daí para a frente, com muita festa da torcida, que foi à euforia com a entrada de Sam Kerr, aos 35 minutos (estava lesionada e fez a sua estreia).

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook