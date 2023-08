Soteldo é reintegrado ao Santos, após demissões

O atacante Soteldo, enfim, foi reintegrado ao elenco do Santos. O jogador estava afastado por um caso de indisciplina. Contudo, após a saída do diretor de futebol Paulo Roberto Falcão e do técnico Paulo Turra, o camisa 10 deve voltar a treinar com o elenco já nesta segunda-feira (07).

Soteldo estava afastado desde a chegada de Paulo Turra, por ter se atrasado para treinos e descumprido regras impostas pelo técnico. Contudo, o treinador, nos últimos dias, vinha se mostrando aberto a reintegrar o atleta, ainda mais após os resultados ruins do Peixe.

Por outro lado, o diretor Paulo Roberto Falcão era o principal ”rival” do camisa 10 dentro do clube. O antigo coordenador de futebol do clube era quem mais se opunha ao retorno do atacante ao convívio com o restante do elenco. Com seu pedido de demissão nos últimos dias, o jogador foi avisado que é aguardado no mesmo horário dos demais atletas para o primeiro treino da semana.

Por isso, as demissões dos últimos dias abriram caminho para Soteldo voltar a jogar pelo Santos. O clube, nos bastidores, já se movimentava para tentar aparar as arestas entre os envolvidos no caso e reintegrar o camisa 10. Os líderes do elenco já estavam convencidos de que essa era a melhor decisão para o momento.

