Donald Trump provoca jogadora após eliminação dos Estados Unidos

“A perda ‘chocante e totalmente inesperada’ do time de futebol feminino dos EUA para a Suécia é totalmente emblemática do que está acontecendo com nossa grande nação sob Joe Biden. Muitas de nossas jogadoras eram abertamente hostis aos Estados Unidos. Estados Unidos. Nenhum outro país se comportou assim, nem perto disso. É IGUAL AO FRACASSO. Belo tiro Megan, os EUA estão indo para o inferno !!!”, declarou Donald Trump nas redes sociais.

Pia Sundhage pede para permanecer na Seleção Brasileira feminina

Divergência nos Estados Unidos

Megan Rapinoe, por sinal, é uma das grandes críticas ao posicionamento político de Donald Trump. A atacante americana, afinal, é uma ativista LGBTQIA+ e defensora dos direitos humanas. A jogadora, dessa forma, já condenou publicamente diversos comportamentos e atitudes do ex-presidente do país.

A atacante, aliás, disputou sua última Copa do Mundo. A jogadora, afinal, está com 38 anos e pretende se aposentar no fim da temporada. A atleta, inclusive, conquistou dois Mundiais pela Seleção Americana ao longo de sua vitoriosa carreira.

Além de Megan Rapinoe, outras jogadoras americanas também já fizeram críticas ao trabalho e comportamento de Donald Trump. O ex-presidente, afinal, sempre gostou de protagonizar discursos polêmicos e impactantes ao longo de sua carreira política.

Os Estados Unidos, por sinal, eram um dos grandes favoritos ao título da Copa do Mundo. O país, afinal, já conquistou quatro título na competição. No entanto, as jogadoras americanas acabaram sendo eliminadas precocemente pela Suécia nas oitavas de final do Mundial.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.