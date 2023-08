Deyverson foge da polêmica e elogia o Flamengo após vitória

O Cuiabá dominou o Flamengo e venceu por 3 a 0 neste domingo (06), na Arena Pantanal, pela 18° rodada do Campeonato Brasileiro. Um dos destaques da partida, o atacante Deyverson surpreendeu a elogiar o Rubro-Negro em vez de dar a tradicional provocada no adversário.

“Tenho grande respeito pelo Flamengo. Eu sei que na euforia a gente passa do limite, mas eu reconheço. Hoje venho falar o contrário do que as pessoas estavam esperando. Todo mundo está esperando uma polêmica minha nesse momento, mas não vai ter. O Flamengo é uma grande equipe, tudo que conquistou é mérito deles, grandes jogadores, uma grande torcida. Eu respeito muito o Flamengo. Muito feliz pelo meu gol, em cima de uma grande equipe”, disse Deyverson após a partida.

Deyverson ficou marcado pelo gol do título na Libertadores de 2021. Enquanto jogava no Palmeiras, o atacante marcou o tento que garantiu o tri da competição para sua equipe, diante do Flamengo. Depois deste episódio, o jogador costuma dar provocadas no Rubro-Negro em suas redes sociais.

Além disso, Deyverson também comentou sobre uma conversa que teve com Pedro durante o jogo. O atacante da equipe carioca passa por um momento conturbado no clube.

“Falei para o Pedro: ‘sou teu fã’. O jogador é grande quando reconhece que outro é superior a ele. E eu pude me espelhar nele e hoje ajudar meu time com um gol”, completou o centroavante.

