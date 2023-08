Benfica acerta contratação do goleiro Anatoliy Trubin

O Benfica, enfim, conseguiu acertar a contratação de Anatoliy Trubin. O Shakhtar Donetsk, afinal, aceitou os valores oferecidos pelos dirigentes portugueses. O goleiro, portanto, deve viajar para Portugal nos próximos dias.

A contratação, por sinal, girou em torno de 10 milhões de euros (R$52 milhões). O objetivo do Shakhtar Donetsk, inclusive, era vender Anatoliy Trubin pelo dobro do valor acordado. No entanto, os dirigentes ucranianos acabaram cedendo no decorrer das negociações.

Contratação de Anatoliy Trubin

O goleiro, afinal, estava em fim de contrato no Shakhtar Donetsk. O arqueiro, portanto, poderia sair do clube em qualquer momento. Apesar do cedimento, os dirigentes ucranianos conseguiram ficar com 40% dos direitos econômicos do atleta.

O Inter de Milão, por sinal, também estava interessado na contratação de Anatoly Trubin. O clube italiano, no entanto, decidiu mirar seus esforços para outros alvos e acabou se desprendendo da negociação.

Benfica e Shakhtar Donetsk, aliás, sempre tiveram um bom relacionamento. Os clubes, afinal, negociaram recentemente as transferências de Pedrinho e David Neres. A contratação do goleiro ucraniano, portanto, acabou sendo mais uma prova desta boa relação.

Anatoliy Trubin, por sinal, tem apenas 22 anos e é revelado pelo Shakhtar Donetsk. O goleiro, no entanto, coleciona passagens pelas categorias de base da Ucrânia. O arqueiro, inclusive, participou da última edição da Copa do Mundo.

