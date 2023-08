Napoli anuncia o zagueiro Natan, ex-Flamengo e Bragantino

O zagueiro Natan é o novo reforço do Napoli. Nesta segunda-feira, o clube italiano anunciou a contratação do defensor de 22 anos, que estava no Red Bull Bragantino. Ele assinou contrato de cinco temporadas, até junho de 2028.

Os atuais campeões italianos pagaram 10 milhões de euros (R$ 53 milhões) pelo jogador. O Bragantino, que tinha 70% dos direitos do atleta, recebe 7 milhões de euros (R$ 37 milhões). O Flamengo, que o revelou, fica com 12%, 1,2 milhões de euros (R$ 6,4 milhões). O Porto Vitória, do Espírito Santo, por sua vez, receberá os 18% restantes, 1,8 milhão de euros (R$ 9,6 milhões).

“Fala, torcedores do Napoli. Estou passando aqui para agradecer todo o carinho. Podem ter certeza que eu vou retribuir este carinho dentro de campo”, disse Natan em suas primeiras palavras antes de encerrar com o tradicional lema “Forza, Napoli”.

A contratação de Natan pelo Napoli é uma reposição ao zagueiro Kim Min Jae. O sul-coreano acertou com o Bayern de Munique depois de se destacar na equipe napolitana na última temporada.

Pelo Bragantino, Natan entrou em campo 104 vezes. O defensor marcou três gols pelo Massa Bruta.

