Dorival admite ligar alerta com fase atual do São Paulo

O São Paulo perdeu para o Atlético-MG por 2 a 0 neste domingo (6/8), no Morumbi, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com o resultado, o Tricolor chegou a quinta partida seguida sem conseguir vencer e ligou uma preocupação com o seu torcedor. Contudo, para Dorival Júnior, a equipe não pode ficar obcecada em encerrar esse jejum.

“A preocupação existe, mas não pode se tornar uma obsessão. Não temos feitos jogos ruins, mas temos pecado nas finalizações. Temos tido posse de bola, variações, tentado criar, mas encontrando dificuldade nas finalizações. Tem acontecido, assim como na ultima partida aqui no Morumbi, não transformado as possibilidades em gol”, disse Dorival, que prosseguiu.

“É natural que passe a preocupar, mas não podemos criar um ambiente em que tudo seja negativo e questionado. No vestiário irei buscar acalmar e motivar a equipe para não jogar fora tudo que foi construído. É preocupante, mas tudo vai fluir naturalmente”, completou o treinador.

Desde que goleou o Santos por 4 a 1, pelo Brasileirão, o São Paulo não conseguiu mais vencer. O Tricolor perdeu para Cuiabá e Atlético-MG, pelo Brasileirão, San Lorenzo, pela Sul-Americana e Corinthians, pela Copa do Brasil. Além disso, teve um empate sem gols com o Bahia, no Morumbi, também pelo torneio de pontos corridos.

Com a derrota para o Atlético-MG, o Tricolor perdeu a chance de colar na briga pelo G-4 do Brasileirão. O time segue com 26 pontos, mas agora na nona colocação.

