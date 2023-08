Tottenham recusa nova proposta milionária do Bayern por Kane

O futuro do atacante Harry Kane deverá ser mesmo no Tottenham. O clube inglês recusou uma nova proposta do Bayern de Munique pelo artilheiro, e os alemães devem desistir do negócio. A informação é do portal “The Athletic”.

Segundo o site britânico, a proposta do Bayern, enviada na sexta-feira, foi de 100 milhões de euros (R$ 536 milhões). Além do valor fixo, os germânicos se comprometeram a pagar bônus em caso de metas atingidas pelo camisa 10. Nada disso, porém, foi suficiente para convencer os Spurs.

Kane tem vínculo com o Tottenham somente até o final da temporada, em junho de 2024, e estava disposto a deixar o clube de Londres. O jogador chegou a se acertar com o Bayern, que dependia de um acordo com seu clube. A partir de janeiro, ele poderá assinar um pré-contrato com outra equipe.

Kane marcou 32 gols e deu cinco assistências em 49 jogos pelo Tottenham na temporada 2022/23. Ao todo, ele tem 435 partidas pelos Spurs, com 280 gols e 64 assistências, sendo o maior artilheiro da história do clube de Londres. No último domingo, ele marcou quarto gols em amistoso contra o Shakhtar Donetsk.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.