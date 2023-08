Renato Augusto não viaja para a Argentina com o Corinthians

O Corinthians já se prepara para enfrentar o Newell´s Old Boys nesta terça-feira (8/8), no Estádio Marcelo Bielsa, pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa Sul-Americana. O Timão venceu o primeiro jogo por 2 a 1, na Neo Química Arena e joga pelo empate para avançar. Contudo, a equipe terá um grande desfalque para o embate. Afinal, o meia Renato Augusto sequer viajou para a Argentina.

Após o empate em 2 a 2 com o Internacional, o meia partiu para São Paulo, onde se juntará a atletas como Matías Rojas, Gabriel Moscardo e Lucas Veríssimo, que não viajaram a Porto Alegre e realizam trabalhos físicos. A decisão de não ter Renato Augusto na Argentina partiu do próprio Vanderlei Luxemburgo. O treinador quer preservar o atleta.

A meta é que o meio-campista esteja 100% para o duelo de volta contra o São Paulo, no 16 de agosto, pela Copa do Brasil. Para se ter uma ideia, diante do Inter, ele foi substituído no intervalo e sequer voltou para o banco de reservas.

Renato Augusto se tornou ainda mais importante para o Timão, após a saída do atacante Róger Guedes. Ele fez os dois gols do Alvinegro na vitória por 2 a 1 sobre o São Paulo, pela ida das semifinais da Copa do Brasil e virou a grande estrela da equipe com a ausência do camisa 10.

Apesar de ver a Copa Sul-Americana com outros olhos, Luxemburgo não quer arriscar perder seu principal jogador. Além disso, Renato Augusto tem um histórico grande de lesões nos últimos anos. Um jogo mais competitivo poderia tirar o meia da partida mais importante do ano.

