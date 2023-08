Grêmio soma três jogos sem vencer entre Copa do Brasil e Série A

O Grêmio passa por má fase no ano e acumula agora três jogos consecutivos sem vitória. Depois da derrota em casa por 2 a 0 para o Flamengo, na ida das semifinais da Copa do Brasil, o Tricolor gaúcho também não consegue engrenar no Brasileiro. Afinal, arrancou empate em 1 a 1 no fim com o Goiás, na Serrinha, e viu o Vasco, até então lanterna, ganhar por 1 a 0, em São Januário.

Aliás, a quantidade de jogos contra equipes cariocas está longe de acabar. Isso porque o time de Porto Alegre encerra o primeiro turno da Série A diante do Fluminense, em casa, no próximo domingo (13), às 16h. Depois, vem mais uma decisão na temporada: a bola rola no dia 16 de agosto, na partida de volta com o Flamengo, no Maracanã. Será preciso derrotar o Rubro-Negro por pelo menos três gols se quiser ir à final do torneio.

Por sinal, Renato Portaluppi comentou o momento turbulento em 2023 e indicou possíveis mudanças entre os titulares. O técnico reconhece que o grupo está mais recheado de peças, após a janela de transferências, e cogita dar maiores chances a quem já estiver pedindo passagem.

“Sempre falo pra eles que estão em um clube como o Grêmio e tem tudo do bom e do melhor, em todos sentidos, com salários em dias. O que eu cobro, e por isso que estou chateado, é a entrega dentro do campo, que tem que ser durante os 90 minutos, até porque são pagos para isso. Milhões gostariam de estar no lugar deles. Então, tem de aproveitar a oportunidade. Mas meu grupo deu uma inchada e a fila anda. Anda lá fora e anda aqui dentro. Comigo a fila vai andar. As oportunidades estão sendo dadas. Se não aproveitou, dá licença que o companheiro vai jogar também”, afirmou.

Grêmio na tabela

Com dois tropeços seguidos no Brasileiro, o Tricolor gaúcho viu sua presença no G4 acabar. Fluminense e Bragantino venceram Palmeiras e Coritiba, respectivamente, e ultrapassaram o clube do Rio Grande do Sul. Por outro lado, o Botafogo segue de forma isolada na liderança da classificação e abriu 13 pontos de vantagem ao Flamengo, segundo lugar. Sendo assim, o Grêmio ocupa a sexta posição neste momento, com 30 de pontuação.

