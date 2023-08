Murillo, do Corinthians entra na mira do futebol inglês

O zagueiro Murillo, do Corinthians, vem atraindo cada vez mais a atenção do futebol europeu. Após a Fiorentina e o Napoli, ambos da Itália, sondarem o defensor, o jogador agora estaria na mira de um clube da Inglaterra. O nome da equipe é mantido em sigilo, mas já teriam perguntado ao Timão sobre valores e questões contratuais. A informação é do jornalista Samir Carvalho, do Uol.

Nos últimos dias, a Fiorentina tentou a contratação do zagueiro, mas a oferta realizada foi considerada muito abaixo do esperado. Já o Napoli também sondou o defensor, mas acabou acertando com Natan, do RB Bragantino. Embora não queira vender mais nenhum titular neste momento, o Alvinegro vê com bons olhos uma negociação.

Existe uma grande expectativa que Murillo se torne a venda mais cara de um zagueiro no clube. Em 2016, o zagueiro Gil acabou vendido ao Shandong Luneng por R$ 43,9 milhões. O clube inglês já sinalizou com uma proposta, mas nada concreto chegou ao Parque São Jorge.

A janela de transferências da Itália fecha no dia 1º de setembro, e o Corinthians não deve se opor a uma saída já nesta janela caso seja o desejo do comprador. Dono de 80% dos direitos econômicos de Murillo, o Timão entende que esse dinheiro seria muito útil e que o elenco apresenta reposições.

Corinthians tem alternativos para substituir Murillo

Para atuar no lado esquerdo da defesa, o técnico Vanderlei Luxemburgo conta com o zagueiro Caetano, que vem entregando um bom futebol quando acionado. Além disso, o Timão se reforçou ao trazer Lucas Veríssimo nesta janela de transferência. O zagueiro tem contrato com o Corinthians até o dia 31 de dezembro de 2025. Aliás, a equipe renovou com o atleta recentemente.