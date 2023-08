Estados Unidos, o maior fiasco da Copa do Mundo

Os Estados Unidos eram um dos francos favoritos ao título da Copa do Mundo feminina. No entanto, acabaram sendo eliminados nos pênaltis pela Suécia nas oitavas de final. Esta desclassificação no Mundial, por sinal, é algo inédita na história do país.

A Seleção Americana, afinal, já conquistou quatro títulos da Copa do Mundo, venceu as últimas duas edições e nunca havia ficado de fora do top-3 do Mundial. A eliminação para Suécia, portanto, acabou sendo uma ducha de água fria para as jogadoras americanas.

Donald Trump provoca jogadora após eliminação dos Estados Unidos

A Copa do Mundo feminina, enfim, existe há 32 anos. Portanto, oito Mundiais já foram disputados. Os Estados Unidos, desta forma, conquistou os títulos de 1991, 1999, 2015 e 2019, foi vice-campeão em 2001 e ficou na terceira colocação em 1995, 2003 e 2007.

O país, portanto, protagonizou sua pior campanha na história dos Mundiais. A expectativa era por mais uma exibição dominante dos Estados Unidos. Porém, as jogadoras americanas não conseguiram apresentar boas atuações na fase de grupos e nas oitavas de final.

Brasil e Alemanha, aliás, também foram desclassificados precocemente nesta Copa do Mundo. As seleções, afinal, sequer conseguiram passar da fase de grupos do Mundial. Esta competição, portanto, tem proporcionado fortes surpresas aos amantes de futebol.

