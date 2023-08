Caso Falcão: Marido da vítima diz aguardar imagens para tomar medidas

O marido da funcionária do apart hotel, que acusa o ex-diretor do Santos, Paulo Roberto Falcão por importunação sexual, contou ter ficado “cego” quando chegou ao trabalho da mulher e a viu chorando e com medo. O caso de importunação sexual foi registrado na Delegacia de Defesa da Mulher de Santos e segue sendo investigado.

“Não é porque tem dinheiro e poder que ele pode fazer tudo o que ele quer. A minha maior revolta é essa. Os policiais tiveram que me acalmar”, contou o marido da vítima.

De acordo com a vítima, Falcão encostou o órgão genital no corpo dela enquanto estava na recepção do apart hotel. Ela afirmou que câmeras de monitoramento gravaram o ocorrido e que há uma testemunha. A mulher ainda relatou em Boletim de Ocorrência, que Falcão teria ligado ao síndico para pedir desculpas, antes de ”fugir” do estabelecimento.

Assim, o marido contou que aguarda a coleta das imagens de monitoramento e depoimento de testemunha sobre o ocorrido para tomar as medidas cabíveis. Aliás, por conta das investigações, além do momento conturbado no clube, Falcão pediu demissão do Santos na última semana. Contudo, em suas redes sociais, o ex-jogador diz ser inocente no caso.

“Em respeito à torcida do Santos Futebol Clube, pelos recentes protestos diante do desempenho do time em campo, decidi deixar o cargo de coordenador esportivo”, escreveu Falcão, em suas redes sociais.

Carreira de Falcão

Ex-coordenador de futebol do Santos, Paulo Roberto Falcão fez sucesso como jogador, principalmente defendendo o Internacional e a Roma, da Itália. Pela Seleção, ele fez 34 jogos e sete gols. Ele também trabalhou como comentarista e técnico de diversos clubes, como Internacional, Bahia e Sport. Por fim, também treinou a Seleção após a Copa de 90.

