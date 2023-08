São Paulo não coloca prazo para estreia de James Rodriguez

O colombiano James Rodriguez foi apresentado para a torcida do São Paulo neste domingo (06), antes da derrota do Tricolor por 2 a 0, para o Atlético-MG. As equipes se enfrentaram no Morumbi, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. Contudo, o meia ainda não tem uma data de estreia definida.

Durante sua coletiva de apresentação, James Rodriguez disse estar bem fisicamente, precisando apenas de ritmo de jogo. Contudo, durante a coletiva após a partida, Dorival Júnior pregou cautela. O treinador não garante o jogador contra o Corinthians, dia 16 de agosto, pelo jogo de volta da semifinal da Copa do Brasil.

“É difícil fazer uma avaliação sobre James. Com o tempo, ele mesmo vai me posicionar sobre essa questão, vamos aguardar e não vamos criar expectativa”, resumiu Dorival.

James tem um histórico de lesões nos últimos anos e fez sua última partida no dia 9 de abril, quando saiu no intervalo da derrota do Olympiacos por 2 a 0 para o Panathinaikos, no maior clássico da Grécia. O São Paulo não quer arriscar colocar o colombiano em campo antes do tempo, para uma nova contusão se agravar no atleta.

Dorival também espera retorno de Gabriel Neves

Aliás, quem também pode aparecer nos próximos jogos do Tricolor é o volante Gabriel Neves. O uruguaio fraturou a costela durante o clássico contra o Palmeiras, pelas quartas de final da Copa do Brasil. Ele está recuperado e já participou de treinos, só que Dorival também não deu uma data para seu retorno.

“Gabriel vem trabalhando, foi a primeira semana que ele trabalha quatro dias com bola (desde a lesão). Isso já é um ganho e acredito que possamos ter o mais rápido”, completou o treinador.

