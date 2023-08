Neymar pede para deixar o PSG, diz jornal

Uma bomba vinda da França agitou o noticiário do mercado da bola nesta segunda-feira. Segundo o jornal “L’Équipe”, o atacante Neymar não quer continuar no Paris Saint-Germain e pediu para deixar o clube parisiense ainda nesta janela de transferências. O prazo para contratações vai até o fim do mês.

De acordo com a imprensa francesa, o camisa 10 se reuniu com a direção do PSG no último domingo e comunicou o desejo. O atacante, que esteve com o presidente Nasser Al-Khelaïfi para tratar do assunto, tem o desejo de voltar para o Barcelona. O clube espanhol, porém, não se anima muito com a possibilidade.

O “L’Équipe” informa ainda que um dos motivos que fez Neymar tomar a decisão foram as críticas exageradas de parte da torcida do PSG. Em maio, ultras, que são espécie de torcedores organizados, foram até a casa do brasileiro e protestaram na porta da casa do jogador. Com gritos e xingamentos, eles pediram a saída do camisa 10.

Nos últimos dias, Neymar viajou para Ibiza, na Espanha, onde aproveitou momentos de folga do PSG. O pai do atacante, que é um dos empresários do atleta, compartilhou nas redes sociais uma foto com o agente Pini Zahavi. O israelense de 79 anos ajudou na transferência do Barcelona para o Paris Saint-Germain em 2017.

Neymar está na França desde o segundo semestre de 2017 e tem contrato até junho de 2027. Em 2021, ele renovou seu vínculo até 2025, mas no ano passado, porém, o camisa 10 acionou uma cláusula que estendia o acordo por mais dois anos.

