Vegetti brilha no Vasco após dias ‘estressantes’ por acerto: ‘Muito feliz’

Foram necessários apenas 30 minutos para Pablo Vegetti mostrar suas credenciais e entregar o que Vasco precisava: gol. Melhor ainda, o gol da vitória por 1 a 0 sobre o Grêmio, no domingo, em São Januário. O atacante entrou no segundo tempo e acabou com o jejum que insistia em se manter. Afinal, o time não balançava as redes em sua casa há incríveis seis jogos.

Dessa forma, o camisa 99 era só sorrisos na saída de campo e na zona mista, onde concedeu entrevista. Ele mencionou os dias difíceis e de incerteza sobre a definição da negociação, por conta do fechamento da janela de transferências.

“Muito feliz, cheguei há dois dias, foi muito estressante toda a situação. Deu certo, estou em um grande clube, em uma grande cidade. Vou tentar desfrutar das coisas, desfrutar da família, da minha profissão e ajudar a equipe. Fizemos um grande jogo, um grande primeiro tempo. Consegui ajudar com um gol, mas todos fizeram uma boa partida. Esse é o segredo para tirar o Vasco”, declarou o argentino.