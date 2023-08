Presidente do Racing revela que Palmeiras estava próximo de fechar com volante

Um dos alvos do Palmeiras na última janela de transferência, o volante Aníbal Moreno, do Racing, quase acertou com o Verdão. O clube chegou a fazer uma proposta pelo jogador, mas o clube argentino recusou a oferta. Em entrevista recente, Victor Blanco, presidente da equipe hermana, contou os motivos para recusar a proposta do Alviverde.

“Nunca chegaram aos números que o Racing pediu. Ficaram perto, mas não chegaram. E o tempo foi passando, deixou mais difícil. Aníbal é muito importante para a nossa equipe e não vão faltar ofertas, porque é um jogador que tem todas as condições”, disse o mandatário, para à rádio La Red, da Argentina.

O Racing gostaria de receber R$ 48,7 milhões, sendo R$ 43,8 milhões fixos, além de R$4,8 milhões em bônus. O Palmeiras tentou chegar próximo da oferta, mas o time argentino se manteve irredutível nos valores. Por conta disso, as tratativas não avançaram.

“O Palmeiras trabalhou muito para acontecer a negociação, mas não conseguimos equilibrar os números. Temos uma responsabilidade muito grande com todas as nossas obrigações. Não podemos errar nas tomadas de decisões”, afirmou o diretor de futebol Anderson Barros, ao portal “ge”.

Aníbal Moreno, de 24 anos, atraiu o interesse do Palmeiras nos primeiros meses de 2023. Mas não houve avanço nas tratativas. Neste fim da janela de transferências, os brasileiros retomaram os contatos pelo atleta, que também teve propostas da Europa, recusadas pelos argentinos.

Palmeiras não consegue volante tão sonhado

A busca por um volante com características predominantes de marcação para suprir a saída de Danilo para o Nottingham Forest, da Inglaterra, sempre foi a grande prioridade do Verdão desde o começo da atual temporada.

Jean Lucas, que hoje está no Santos, da França, e Allan, que estava no Atlético e hoje defende o Flamengo, são os outros nomes que não chegaram a um entendimento com o Palmeiras.

