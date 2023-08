Fluminense x Argentinos Juniors: onde assistir, escalações e arbitragem

Chegou a hora de definir quem vai às quartas de final da Copa Libertadores 2023. Nesta terça-feira, o Fluminense recebe o Argentinos Juniors (ARG) pelo jogo de volta das oitavas de final do torneio da Conmebol. O duelo entre tricolores e argentinos acontece no Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro, às 19h (de Brasília). O jogo de ida, na última semana, terminou empatado em 1 a 1 em Buenos Aires.

Onde assistir

A partida terá transmissão do Paramount+ a partir das 19h (de Brasília).

Como chega o Fluminense

No fim de semana, o Fluminense venceu o Palmeiras pelo Brasileirão. Assim, entra ainda mais motivado para a partida em que o Tricolor contará com o apoio de seu torcedor, que lotará o Maracanã, para seguir em busca do título inédito da competição. Uma vitória simples já garante a classificação para as quartas de final. O técnico Fernando Diniz, porém, não terá o lateral-esquerdo Marcelo, que foi expulso no jogo de ida, no lance em que lesionou (sem intenção) o zagueiro Luciano Sánchez. Assim, entra Diogo Barbosa. Para chegar aos gols, Diniz apostará no quarteto ofensivo formado por Ganso, Arias, Keno e Cano.