Sem Tiquinho, Botafogo ganha dois reforços na delegação para o Paraguai

A delegação do Botafogo perdeu Tiquinho, que volta ao Rio para exames no joelho, e ganhou dois reforços. Afinal, Raí e Luis Henrique viajaram para Belo Horizonte. De lá, onde empatou em 0 a 0 com o Cruzeiro, o elenco e a comissão técnica partem direto para Paraguai. Dessa vez, o desafio é contra o Guaraní, na quarta-feira, às 21h, que decide a vaga nas quartas de final da Copa Sul-Americana.

A situação do artilheiro alvinegra deve ter uma definição até esta terça. A tendência é que lesão não seja tão grave. Mesmo assim, Tiquinho deve perder mais um ou dois jogos dentro do período de tratamento no joelho esquerdo. Em sua vaga, Janderson é o favorito para entrar no time.

O caso de Luis Henrique também é de recuperação rápida. O atacante teve uma leve luxação no ombro direito, no empate com o Santos, há duas semanas. Por precaução, treinou sem contato físico por dez dias e já está 100%. Ele disputa vaga com Victor Sá na ponta esquerda. Já Raí, cria da base do Botafogo, pode voltar a ficar no banco após cerca de três meses.

Dores de Segovinha

A utilização de Raí pode ter relação com as dores de Matías Segovia, o Segovinha, que atua em posição semelhante. O meia-atacante, xodó da equipe e da torcida por seus dribles, admitiu que levou uma pancada no joelho. Aliás, deixou o estádio mancando. Caso não melhore nas próximas 48 horas, pode ficar fora do confronto contra seu ex-clube.

