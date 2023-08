Ary Borges e Bia Zaneratto comentam eliminação do Brasil

No desembarque da Seleção Brasileira em São Paulo na tarde do último domingo (6), Ary Borges e Bia Zaneratto concederam entrevistas diretamente do aeroporto. Ambas, afinal, foram titulares do Brasil e estiveram em campo na eliminação da Copa do Mundo.

Fala, Ary Borges!

Ary Borges, assim, afirmou que é necessário deixar os jogos da Copa do Mundo de lado e se preparar para os próximos desafios. A meia, portanto, fez uma projeção da disputa das Olimpíadas.

“Aprender. Óbvio, tudo serve de aprendizado. Infelizmente o futebol vê muito apenas a questão do resultado. Mas não temos tempo para chorar, essa é a verdade. Agora é um ano para as Olimpíadas. Espero trabalhar. Na minha primeira Copa senti muito isso, se achei que tinha me preparado, preciso me preparar três, quatro vezes mais”, declarou Ary Borges ao “ge”.

A meia, por sinal, apresentou uma boa atuação nesta Copa do Mundo. A jogadora, afinal, marcou três gols na goleada do Brasil diante do Panamá na estreia do Mundial. A atleta pertence ao Racing Louisville, dos Estados Unidos.

Fala, Bia!

Bia Zaneratto, no entanto, fez questão de lamentar a eliminação da Seleção Brasileira na Copa do Mundo. A atacante, inclusive, relembrou que estava lesionada um pouco antes do início da competição.

“Treinar mais, trabalhar muito mais. Foi muito difícil estar nessa convocação, pelo fato de ter me machucado. Tive que correr contra o tempo. Mas cada uma se sacrificou de alguma forma. Infelizmente, não foi da forma que a gente queria”, afirmou Bia.

A atacante conseguiu se recuperar rapidamente da contusão e atuou na fase de grupos da Copa do Mundo. A centroavante, por sinal, também marcou gol na estreia da Seleção Brasileira. A artilheira, aliás, pertence ao Palmeiras.

