Time de marca de roupa vence o São Cristóvão e conquista título carioca

O Zinza bateu o São Cristóvão por 2 a 1 no domingo e conquistou o título do Campeonato Carioca da Série C de 2023. Aliás, a partida no Estádio Ronaldo Nazário, no Rio de Janeiro, reuniu as duas equipes que estarão na B2 estadual, ainda neste ano. O fato curioso é que o Zinza, time da tradicional marca de roupa Zinzane, tem René Simões em sua comissão técnica.

Os gols da vitória do Zinza saíram dos pés de Kauan e Denilson (de falta), ambos no segundo tempo. Aliás, quem abriu o placar da partida foi o time da casa, em gol de cabeça de Murilo. Como perdeu o jogo de ida por 2 a 1 no Estádio De Los Larios, em Duque de Caxias, o time da capital precisava reverter o placar, mas não conseguiu.

Aliás, Zinza e São Cristóvão já têm as suas estreias marcadas para a B2. O time de René Simões encara o Campo Grande, no dia 17 de setembro. Em contrapartida, o São Cristóvão, no mesmo dia, visita o Bonsucesso.

René Simões conversa com o Jogada10

Campeã com o Zinza, René Simões, em entrevista ao Jogada10, que vai ao ar nesta terça-feira (8), explicou o projeto do Zinza. Além disso, falou sobre o presente e o futuro de sua carreira no futebol.

