Fortaleza x Libertad: escalações, arbitragem e onde assistir

O Fortaleza vai em busca de uma vaga nas quartas de final da Sul-Americana. Nesta terça-feira (8), às 19h, o time enfrenta o Libertad na Arena Castelão, com a vantagem do empate após vencer por 1 a 0 no primeiro jogo no Paraguai. Além disso, uma grande festa da torcida do Fortaleza é esperada no Castelão. Mais de 50 mil torcedores já confirmaram presença para o jogo de volta das oitavas de final da Sul-Americana, conforme divulgado pelo clube no último domingo (6).

No entanto, o Fortaleza vem de uma derrota por 1 a 0 para o Goiás no Brasileirão, com um desempenho técnico abaixo do esperado. O técnico Vojvoda optou por escalar um time misto diante do Goiás, e a expectativa é que ele mantenha a mesma formação que trouxe sucesso no primeiro jogo no Paraguai.

Contudo, o Fortaleza continua com as ausências importantes do volante Hércules e do atacante Pedro Rocha, devido a lesões.

Por outro lado, o Libertad precisa reverter o resultado desfavorável fora de casa para avançar. O técnico Daniel Garnero terá todo o elenco à disposição, e é esperado que o ataque paraguaio seja liderado por Oscar Cardozo e Melgarejo, enquanto o experiente Roque Santacruz deve começar no banco de reservas.

Outro destaque do Libertad é o goleiro Martín Silva, ex-Vasco, que evitou um placar mais amplo para o Fortaleza no primeiro jogo e é a esperança para evitar uma nova derrota na Sul-Americana.

Fortaleza x Libertad

Oitavas de final da Sul-Americana

Data e horário: terça-feira, 08/08/2023, às 19h (de Brasília)

Local: Arena Castelão, em Fortaleza

Fortaleza: João Ricardo, Tinga, Brítez, Tite e Bruno Pacheco; Zé Welison, Caio Alexandre e Pochettino; Marinho, Thiago Galhardo e Imanol Machuca. Técnico: Juan Pablo Vojvoda

Libertad: Martín Silva; Ramirez, Luis Cardozo, Gimenez, Mayada; Caballero, Sanabria, Campuzano e Tito Vallaba; Oscar Cardozo e Melgarejo. Técnico: Daniel Garnero

Árbitro: Facundo Tello (ARG)

Assistentes: Diego Bonfa (ARG) e Maximiliano Del Yesso (ARG)

VAR: Germán Delfino (ARG)

Onde assistir: Paramount +

