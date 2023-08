Xavi fecha as portas para retorno de Neymar ao Barcelona

A notícia de que Neymar não quer continuar no PSG movimentou os bastidores do futebol europeu nesta segunda-feira (7) e o nome do atacante foi vinculado ao Barcelona. Mas, de acordo com informações do jornal espanhol ‘Mundo Deportivo’, o técnico Xavi não “vê com bons olhos” a possibilidade do brasileiro retornar ao clube catalão, uma vez que poderia causar turbulências no vestiário.

Como o contrato do jogador do PSG se encerra em menos de dois anos e ele não planeja renovar, o clube francês avalia a opção de “devolver” Neymar ao Barcelona, que o adquiriu por um valor recorde de 222 milhões de euros em junho de 2017, mantendo-o como o jogador mais caro da história até o momento.

Ao mesmo tempo, Neymar viajou para Ibiza, na Espanha, no último final de semana, onde aproveitou momentos de folga do PSG. O pai do atacante, que é um dos empresários do atleta, compartilhou nas redes sociais uma foto com o agente Pini Zahavi, um dos mais influentes do mundo. O israelense de 79 anos ajudou na transferência do Barcelona para o Paris Saint-Germain em 2017.

Do ponto de vista financeiro, a transferência de Neymar seria favorável para o Barcelona, em valores que se aproximam de 40 milhões de euros. Além disso, Xavi reconhece as habilidades do brasileiro e é um dos grandes admiradores do seu futebol.

Xavi fecha as portas para retorno de Neymar

No entanto, Xavi manifestou preocupação em treinar o atacante com quem compartilhou vestiário durante sua carreira como jogador. O motivo seria a grande atenção da mídia que o brasileiro costuma atrair em questões extracampo. Ademais, as recentes lesões de Neymar também pesam na avaliação da diretoria do Barcelona.

Dessa maneira, a transferência de Neymar para o Barcelona, mesmo por empréstimo e com salários menores, seria uma operação complexa para ser concluída. O clube não considerava o brasileiro como uma opção nesta janela de transferências e está interessado em Bernardo Silva e João Cancelo, ambos do City.

