Bruno Rodrigues deve cumprir contrato com o Cruzeiro

O atacante Bruno Rodrigues deve cumprir todo o seu contrato com o Cruzeiro. A proposta do Al Taawon, da Arábia Saudita, no entanto, deve permanecer.

O clube saudita vai manter a proposta por Bruno Rodrigues. No entanto, a ideia é seguir a negociação direto com o Tombense, clube que tem a maior parte dos direitos do jogador.

Assim, a tendência é que Bruno Rodrigues cumpra seu contrato de empréstimo com a Raposa, até dezembro de 2023, e, após isso, seja negociado junto ao Al Taawon.

Quando negociou o empréstimo de Rodrigues, o Cruzeiro comprou 33% do atleta. Após o sucesso com a camisa celeste, a agremiação tentou comprar mais 17%, todavia, a Tombense não deu sequência nos tratos.

Bruno Rodrigues é um dos grandes destaques do Cruzeiro em 2023. O jogador tem oito gols na temporada, além de somar cinco assistências. Dentro do Brasileirão, ele tem três gols, contudo, não é mais o artilheiro da Raposa dentro do torneio nacional, afinal, Wesley já soma quatro.

O Cruzeiro volta a campo contra o Palmeiras, às 19h (de Brasília), na próxima segunda-feira (14), em São Paulo. A tendência é que Bruno fique à disposição de Pepa para essa partida. O atleta ficou fora dos últimos confrontos após reclamar de dores após pancada no ombro.