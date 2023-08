São Paulo aguarda CPF para inscrever James na Copa do Brasil

O São Paulo corre contra o tempo para ter James Rodríguez em campo no próximo dia 16, contra o Corinthians, em partida da Copa do Brasil. O clube, no entanto, aguarda a emissão do CPF do jogador para dar validade ao registro do colombiano. O prazo para inscrever o meia na competição será encerrado nesta terça-feira (8).

Caso não tenha a inscrição confirmada na competição, James Rodríguez ficará impedido de entrar em campo nas finais, em setembro, se o São Paulo se classificar. Porém, como se trata de atleta estrangeiro, a burocracia é bem mais lenta. O meia, afinal, além do CPF, precisar ter documentos brasileiros, incluindo o visto de trabalho.

O São Paulo, entretanto, contratou outros dois jogadores estrangeiros. Para regularizar o zagueiro argentino Alan Franco o clube demorou 12 dias. Já o volante equatoriano Méndez, anunciado dia 9 de janeiro, teve seu registro publicado no BID (Boletim Informativo Diário) da CBF apenas nove dias depois.

O São Paulo anunciou James Rodríguez no fim de julho e já se apresentou, inclusive. Ele, entretanto, tem treinado com o time desde que chegou. Porém, o técnico Dorival Júnior tem evitado comentários sobre a estreia do colombiano.

Já o caso do brasileiro e Lucas Moura, no entanto, foi bem mais rápido. Sem clube até ser contratado, ele foi anunciado na quarta-feira passada. Em seguida teve o seu nome registado no BID na quinta-feira e pôde estrear contra o Atlético-MG.

