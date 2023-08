Exame aponta lesão no ligamento, e Tiquinho para por cinco semanas

Por conta de uma torção no joelho esquerdo, Tiquinho Soares vai ficar em tratamento por, aproximadamente, cinco semanas. Isso foi o que o Botafogo divulgou, na tarde desta segunda-feira, após exames detectarem lesão no ligamento do camisa 9. No entanto, a recuperação será através de fisioterapia e não há necessidade de cirurgia, de acordo com o departamento médico alvinegro.

O atleta Tiquinho Soares foi submetido a exame de imagem que constatou lesão no ligamento colateral medial do joelho esquerdo. Não há necessidade de cirurgia e o prazo de recuperação será em torno de cinco semanas. pic.twitter.com/BKd60j6gRa — Botafogo F.R. (@Botafogo) August 7, 2023

Dessa forma, o artilheiro do Brasileirão, com 13 gols, deve perder as próximas cinco ou seis partidas do Botafogo. Caso avance às quartas de final da Copa Sul-Americana, ele pode ficar fora também do mata-mata contra Emelec ou Defensa y Justicia.