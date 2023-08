Liverpool vence último amistoso de pré-temporada

No último jogo da pré-temporada antes do início da Premier League, o Liverpool venceu o Darmstadt, da Alemanha, por 3 a 1, na tarde desta segunda-feira (7). Salah, Diogo Jota e Luis Díaz marcaram os gols da vitória do time comandado pelo técnico Jürgen Klopp, enquanto Mathias Honsak fez o de honra dos alemães, que foram recém-promovidos para a Bundesliga.

Este foi o último amistoso de preparação do Liverpool antes da Premier League. Os Reds fazem sua estreia no próximo domingo (13), em clássico com o Chelsea, às 12h30 (de Brasília). Antes da vitória nesta segunda-feira, os ingleses venceram o Leicester por 4 a 0, mas perderam para o Bayern de Munique por 4 a 3.

Na última temporada, o Liverpool ficou na quinta posição da Premier League e fora Champions pela primeira vez desde que Jürgen Klopp assumiu a equipe.

PSG anuncia contratação de Gonçalo Ramos

Por outro lado, o Darmstadt também fez seu último teste antes da temporada. A equipe estreia em 2023/24 contra o Homburg na próxima segunda-feira (14) pela Copa da Alemanha. Os alemães empataram por 0 a 0 nos dois jogos anteriores, um contra o Karlsruher e outro contra o SV Sandhausen.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.