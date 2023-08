Além da vitória suada sobre o Grêmio e um alívio em relação à pressão por resultados, o torcedor do Vasco tem outros motivos para ter esperanças de dias melhores. Um deles é a evolução e versatilidade de Gary Medel, recente reforço do clube na janela de transferências. Aliás, o chileno fez a sua terceira partida pelo Cruz-Maltino, mas apenas a primeira na zaga e a única sem sofrer gols. Antes, atuou como volante.

Na defesa ao lado de Léo, o “Pitbull” teve bom desempenho e orientou o time como um verdadeiro líder dentro das quatro linhas. Por sinal, seus gritos de “atención!”, deixando os companheiros em alerta no fim do jogo, viralizaram nas redes sociais por conta da falta de público no estádio. Sem Puma Rodríguez, lesionado, de acordo com o Vasco, o técnico Ramón Díaz optou por colocar Robson improvisado.

Dessa forma, por ter características mais defensivas em relação ao camisa 2, o zagueiro deu solidez na marcação por ali e ajudou a melhorar o rendimento de Medel. Além disso, Zé Gabriel iniciou a partida na proteção à zaga e foi bem na função, liberando Paulinho e Praxedes na armação das jogadas. O técnico Ramón Díaz, aliás, elogiou a disciplina e empenho dos reforços.

Números de Medel em Vasco x Grêmio

Bolas recuperadas/Cortes – 15

Passes certos – 43/49, aproveitamento de 88%

Duelos aéreos ganhos – 3/3

Chutes bloqueados – 2

Desarmes – 2

Interceptação – 1

Drible certo – 1/1

Vitória dedicada à torcida

Depois do apito final, Medel fez questão de citar o apoio da torcida nesse início de trajetória no Gigante da Colina. Deixou claro também que o resultado positivo, a terceira vitória no Campeonato Brasileiro, espelha o esforço do elenco no dia a dia, nas atividades do CT Moacyr Barbosa. Apesar de ainda não ter entrado em campo em jogos com público, o chileno revela sentir o suporte dos fãs, embora de longe nesse momento.

“Agradecer aos torcedores, companheiros, comissão técnica. Merecíamos muito, seguimos trabalhando esses 20 dias, muito intenso e muito forte. E hoje, foi refletido no triunfo”, declarou ele, que teve sua boa atuação traduzida em números.

Segundo o Sofascore, teve acerto de quase 90% dos passes no confronto e, mesmo com a baixa estatura, ganhou todos os duelos aéreos que disputou – três, ao todo. O “Pitbull da Colina” fez dois desarmes e, portanto, recuperou/cortou 15 bolas.

