Yann Sommer é apresentado pela Inter de Milão

A Inter de Milão anunciou nesta segunda-feira (7) a contratação do goleiro Yann Sommer. O suíço, chega para repor a saída de Onana, que foi contratado pelo Manchester United. Aos 34 anos, ele assinou contrato com o clube italiano até junho de 2026, que pagou a multa rescisória 6 milhões de euros (R$ 32 milhões) para tirar o jogador do Bayern de Munique.

Além disso, Sommer participou do primeiro treinamento como jogador da Inter nesta segunda-feira. O goleiro recebeu as boas-vindas do elenco e comissão técnica dos atuais vice-campeões da Champions.

Na última temporada, Sommer participou de 25 jogos pelo Bayern no segundo semestre do ano, quando chegou para substituir o lesionado Manuel Neuer. No entanto, com o retorno do alemão, o goleiro optou em deixar o clube de Munique para ter a posição de titular absoluto na Inter.

Além das passagens por Basel, da Suíça, Borussia Mönchengladbach e Bayern de Munique, Yann Sommer também acumula 83 partidas pela seleção suíça.

