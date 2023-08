Al-Ahli, da Arábia Saudita, acerta contratação de ex-Fluminense

O Al-Ahli fechou a contratação do zagueiro Roger Ibañez, de 24 anos. O ex-Fluminense viaja nas próximas horas em direção à Arábia Saudita, onde irá finalizar o processo da transferência e passar por exames médicos. O acordo já está praticamente selado, porém, ainda existem alguns aspectos a serem ajustados antes da assinatura do contrato válido por quatro anos. De acordo com informações do jornalista italiano Fabrizio Romano, especialista no mercado de transferências, a Roma deve receber entre 28 e 29 milhões de euros fixos, mas a transferência pode chegar até 35 milhões de euros (R$ 187,6 milhões) caso bônus sejam atingidos.

Dessa maneira, Ibañez se junta a grandes nomes do futebol mundial como Roberto Firmino, Mahrez, Saint-Maximin e Mendy, que também foram contratados nesta janela de transferências.

Ao mesmo tempo, o Fluminense terá direito a receber 1,5% do valor da transferência devido ao mecanismo de solidariedade da Fifa. Ou seja, o Tricolor carioca pode ganhar até R$ 2,8 milhões por ser o clube formador do atleta.

PSG anuncia contratação de Gonçalo Ramos

Ibañez jogou pela Atalanta antes de chegar à Roma, clube que defendeu nas últimas cinco temporadas. Dessa maneira, seus bons desempenhos na Itália o levaram à Seleção Brasileira e o zagueiro foi titular no último amistoso contra o Marrocos, comandado pelo técnico interino Ramon Menezes.

Mensagem de José Mourinho

Com a transferência praticamente certa, o técnico da Roma, José Mourinho, publicou em suas redes sociais uma foto ao lado do zagueiro e se despediu do brasileiro.

“Seja feliz, “garoto”. Sei que vai sentir a minha falta. Obrigado pela sua última camisa. Agora você vai poder pagar a minha e a comissão técnica jantares apropriados. Aproveite a Arábia Saudita”, disse o treinador.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.