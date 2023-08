França x Marrocos: onde assistir, escalações, arbitragem

França e Marrocos jogam neste terça-feira, 7/8, às 8h30 (de Brasília), no Estádio Hindmarsh, em Adelaide, na Austrália. O duelo é pelas oitavas de final da Copa do Mundo Feminina. E quem vencer avançará para enfrentar a anfitriã Austrália, que bateu a Dinamarca nesta segunda-feira. E além da rivalidade histórica (Marrocos foi colônia francesa) ainda há uma curiosidade extra. Em dezembro, na Copa masculina, as seleções se enfrentaram nas semifinais (a França venceu e fez a final com a Argentina).

A seleção francesa é favorita neste jogo. Cotada como uma candidata ao título, o time terminou em primeiro lugar no Grupo F (do Brasil, que acabou eliminado) e espera ratificar o que todos esperam dela. Já Marrocos faz uma campanha de superação. Estreou levando uma surra da Alemanha (6 a 0), mas venceu as duas partidas seguintes, ambas por 1 a 0 contra Coreia do Sul e Colômbia. Assim, terminou em segundo lugar no Grupo H, atrás da Colômbia e na frente da eliminada Alemanha.

Onde assistir

Os canais Cazé TV ( Youtube) e fifa+ (www.fifa.com) transmitem a partida a partir das 8h30 (de Brasília). A Cazé TV inicia a cobertura uma hora antes.

Como está a França

O técnico Hervé Renard poupou muitas titulares na última rodada da fase de grupos contra o Panamá. Mesmo assim o time venceu por 6 a 3. Mas agora, nesta partida decisiva com Marrocos, voltam as feras todas. Dessa forma, Renard comandando a defesa e Le Sommer comandando o ataque. Mas há uma preocupação, pois quatro jogadoras estão penduradas: Toletti, Karchaoui, Mateo e Kenza Dal. Dessa forma, se levarem amarelo e a França avançar, estarão fora das quartas.

Le Garrec, apoiadora que disputa vaga com Geyoro, na única dívida na escalação francesa, comentou sobre o jogo:

“Marrocos levou de seis da Alemanha e conseguiu a classificação. Isso mostra que jamais esta seleção pode ser menosprezada”.

Como está Marrocos

O treinador Reynald Pedros encaixou o time depois da surra que sua seleção levou da Alemanha, ajustando a defesa, primcipalmente com a entrada de Ben Zina. Ela foi banco contra as germânicas, entrou e se saiu muito bem nos dois jogos seguintes. Ben Zina ficou famosa por ser a primeira jogadora a usar o hijab em jogo de Copa do Mundo. E se tornou um alicerce da seleção.

Um dos destaques é a atacante Lahmari. Ela é uma das três titulares nascidas na França e que jogam por Marrocos. Ela, inclusive, lembrou a peculiaridade de enfrentar o seu país de oirigem.

“Para mim e para todos os jogadores nascidos na França que temos, será uma grande partida. Eu não poderia ter sonhado com um jogo melhor nesta fase. Estou ansiosa por isso, especialmente porque tenho muitos amigos no acampamento francês. Mas não vamos nos preparar de forma diferente para esta partida; seguiremos nossa rotina habitual”.

FRANÇA X MARROCOS

Copa do Mundo Feminina-2023 – Oitavas de final

Data e horário: 8/8/2023, 8h30 (de Brasília)

Local: Estádio Hindmarsh, Adelaide (AUS)

FRANÇA: Peyraud-Magnin; Perisset, Lakrar, Renard e Karchaoui; Toletti, Geyoro (Le Garrec) e Dali; Diani, Bacha e Le Sommer. Técnico: Hervé Renard

MARROCOS: Errmichi; El Haj, El Chad, Ben Zina e Redouani; Ouzraoui, Nakkach, Chebbak e Tagnaout; Jraidi e Lahmari. Técnico: Reynald Pedros

Árbitra: Tori Penso (EUA)

Auxiliares: Brooke Mayo (EUA) e Mijensa Rensch (SUR)

VAR: Alejandro Hernandez (ESP)

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.