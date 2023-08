Colômbia x Jamaica: Onde assistir, escalações, arbitragem

Colômbia e Jamaica fazem um duelo entre nações do continente americano nesta fase de oitavas de final da Copa Feminina. O jogo é no fim da madrugada desta terça-feira, 8/8, às 5h (de Brasília), no Estádio Retangular de Melbourne. Quem vencer enfrentará, nas quartas de final, a seleção da Inglaterra, que venceu a Nigéria nos pênaltis, após 0 a 0 em tempo real.

As duas seleções estão em alta. As colombianas – que tem em Linda Caicedo, destaque do Real Madrid, seu destaque – se classificaram em primeiro lugar no Grupo H, conseguindo uma convincente vitória sobre a Alemanha. A Jamaica, por sua vez, terminou em segundo lugar no Grupo F, atrás da França, e eliminando o Brasil. Mostrou uma defesa intransponível: não levou gol nos três jogos.

Onde assistir

Os canais Cazé TV (Youtube) e Fifa+ (www.fifa.com) transmitem o jogo. Mas a Cazé TV abre as transmissões uma hora antes.

Como está a Colômbia

O treinador Nelson Abadia só não terá uma titular: a lateral-esquerda Vanegas, suspensa. Sem ela, entra a substituta natural, Daniela Caracas. Caicedo, que era dúvida com dores no tornozelo direito, treinou, nada sentiu e está confirmada no ataque. No mais, jogará a base que garantiu ao selecionado colombiano o status de único representante sul-americano nesta Copa do Mundo.

“A Jamaica é agressiva e com transições rápidas. Temos que estar prontos e acertar nosso posicionamento e configuração. Mas acredito muito na nossa seleção. Sinto que jogamos melhor sob pressão.” disse a goleira Catalina Pérez

Como está a Jamaica

Sem problemas para escalar o time, o técnico Lorne Donaldson escalará a Jamaica com a mesma formação que empatou com o Brasil, deixando uma volante quase como líbero e com um quinteto no meio visando fechar os espaços. E também municiar Khadija Shaw no ataque. A artilheira do Manchester City e estrela do elenco das caribenhas ainda não brilhou na competição, mas com sua força e técnica segue como a principal opção ofensiva do time.

O treinador Lorne Donaldson acredita que, depois de passar pelo Brasil, vai buscar mais um bom resultado, pois faz parte da índole dos jamaicanos acreditar no sucesso.

“Somos uma nação pequena, mas não tememos nada. A maioria dos jamaicanos realmente segue isso, seja você um juiz ou um professor. Somos a pátria de Shelly-Ann Fraser-Pryce, Sunshine Girls, Usain Bolt ou Bob Marley. Os jamaicanos são um tipo de pessoa resiliente. Dessa forma, achamos que podemos fazer tudo”, disse ao site oficial da Fifa.

COLÔMBIA X JAMAICA

Copa do Mundo Feminina – Oitavas de final

Data e Horário: 8/8/2023, 5h (de Brasília)

Local: Estádio Retangular, Melbourne(AUS)

COLÔMBIA: Catalina Pérez; Carolina Arias, Carabali, Daniela Aria e Caracas; Bedoya e Montoya; Usme, Leicy Santos e Linda Caicedo; Mayra Ramírez. Técnico Nelson Abadia

JAMAICA: Spencer; Wiltshire, Allyson Swaby, Chantelle Swaby e Blackwood; Sampson e Drew Spencer; Matthews, Primus e Brown; Khadija Shaw. Técnico: Lorne Donalds

Árbitra: Kate Jacewicz (AUS)

Auxiliares: Kyoung-Min Kim (KOR) e Joanna Kate Charaktis (AUS)

VAR: Pol van Boekel (NED)

