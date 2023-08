Piqué e Shakira “selam a paz” após novela de separação, garante site

Uma das separações mais problemáticas do mundo das personalidades ganhou um novo capítulo nesta segunda-feira, desta vez de forma surpreendente. Segundo pessoas próximas relataram ao potal “Vanitatis”, o ex-jogador Gerard Piqué e a cantora Shakira vivem uma relação de paz.

“Eles estão cumprindo o acordo de separação ao pé da letra, não há mais nenhuma discussão ou problema”, declarou uma pessoa que tem proximidade com a colombiana.



Outra fonte ouvida pela publicação, desta vez ligada ao ex-zagueiro do Barcelona, corroborou com as recentes informações e disse que entre eles “não tem problemas”.

Piqué e Shakira: caso conturbado

A separação entre o espanhol e a colombiana foi cercada de polêmicas. Shakira descobriu a traição do ex-zagueiro após notar consumo de geleia por outra pessoa em sua casa. Piqué não gostava do produto, o que levantou questionamentos dela.

Shakira chegou a gravar uma música, com ironias e indiretas para o atleta, onde dizia que ele “trocou uma Ferrari por um Twingo e um Rolex por um Casio” (marcas de carros e relógios, respectivamente). Os dois anunciaram a separação em junho de 2022.

Piqué em mansão que morou com Shakira

Na semana passada, o britânico “Daily Mail” informou que o ex-jogador espanhol se mudou com sua atual namorada, Clara Chía, para a mesma mansão em que ele residiu com a cantora Shakira. Os dois estiveram na residência em , quando a cantora estava grávida do filho mais velho do casal.

