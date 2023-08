David, do São Paulo, sofre lesão no tornozelo e vira desfalque

Não bastasse a derrota para o Atlético-MG, o São Paulo ganhou mais uma dor de cabeça: o atacante David. Ele se machucou nos minutos finais da partida do último sábado (5) e deve desfalcar o Tricolor pelas próximas partidas. De acordo com exames preliminares, o jogador sofreu um edema ósseo e uma lesão ligamentar no tornozelo direito.

Embora o São Paulo não divulgue o tempo de recuperação, David certamente não poderá enfrentar o San Lorenzo, pela Sul-Americana, nesta quinta-feira. Ele deixou o Morumbi de muletas, logo após o jogo, indicando portanto que o problema tinha uma potencial gravidade. Ademais, o jogador precisou ir para um hospital para realizar avaliações.

Seja como for, David já começou a fisioterapia nesta segunda, no CT da Barra Funda. Nesta temporada, o atacante de 27 anos, contratado junto ao Internacional, vem sendo nome constante na equipe treinada por Dorival Júnior. Ele atuou 27 vezes, com cinco gols marcados e três assistências.

Sem ele, o São Paulo enfrenta o San Lorenzo às 21h30 desta quinta, no Morumbi, precisando vencer para chegar às quartas de final da Sul-Americana.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.