Newell’s Old Boys x Corinthians: onde assistir, escalações e arbitragem

O Corinthians encara o Newell’s Old Boys-ARG nesta terça-feira (8), às 21h30 (de Brasília), no Estádio Marcelo Bielsa, em Rosário, pelo duelo de volta das oitavas de final da Copa Sul-Americana. Na ida, em Itaquera, o Timão venceu por 2 a 1 e agora joga por um empate para avançar de fase. Caso os brasileiros sofram derrota por um gol de diferença, a disputa será nos pênaltis.

Como chega o Newell’s Old Boys

O time argentino, dono da segunda melhor campanha do torneio, atrás apenas do São Paulo, aposta na força da sua casa para avançar de fase. Contudo, diferentemente do jogo de ida, o técnico Gabriel Heinze terá quase força máxima. A principal delas é o artilheiro Jorge Recalde, que vinha reclamando de dores nos últimos dias. Assim, Pablo Pérez e Julián Contrera são os únicos entregues no departamento médico e são baixas para a partida.

Como chega o Corinthians

Por outro lado, o técnico Vanderlei Luxemburgo fará pelo menos uma mudança na escalação para este jogo. Afinal, o meia Renato Augusto, poupado, deixou o grupo no domingo em Porto Alegre e retornou a São Paulo. Além disso, o zagueiro Lucas Veríssimo, o volante Gabriel Moscardo e o meia Matías Rojas seguem como desfalques. Assim como ocorreu na partida de ida, vencida por 2 a 1 pelo Corinthians, o treinador pode poupar alguns jogadores mais desgastados, embora esteja certo de que não usará uma equipe totalmente reserva.

NEWELL’S OLD BOYS-ARG x CORINTHIANS

Jogo de volta das oitavas de final da Copa Sul-Americana

Data: 8/8/2023, às 21h30 (de Brasília)

Local: Estádio Marcelo Bielsa, Rosário (ARG)

NEWELL’S OLD BOYS: Hoyos; Velázquez, Ortíz e Mansilla; Mosquera, Cristian Ferreira, Gómez, Sforza, Portillo e Martino; Recalde. Técnico: Gabriel Heinze

CORINTHIANS: Cássio; Bruno Méndez, Gil, Murillo e Matheus Bidu; Maycon, Fausto Vera (Ruan Olveira) e Matheus Araújo; Adson, Guilherme Biro (Wesley) e Yuri Alberto. Técnico: Vanderlei Luxemburgo

Árbitro: Andrés Rojas (COL)

Auxiliares: Dionisio Ruiz (COL) e David Fuentes (COL)

VAR: John Perdomo (COL)

Onde assistir: ESPN e SBT

