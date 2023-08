Internacional x River Plate: onde assistir, escalações e arbitragem

O Internacional recebe o River Plate-ARG nesta terça-feira (8) em busca de uma vaga nas quartas de final da Copa Libertadores. No entanto, a tarefa não será fácil, já que o Colorado perdeu por 2 a 1 o jogo de ida, em Buenos Aires. Portanto, o time brasileiro entrará no gramado do Beira-Rio, às 21h (horário de Brasília), precisando vencer por dois gols de margem para avançar à próxima fase. Em caso de um gol de diferença, a decisão será nos pênaltis.

Onde assistir

A ESPN e o Star+ transmitem a partida entre Internacional e River Plate-ARG.

Como está o Internacional

Para enfrentar o River Plate, o técnico Eduardo Coudet contará com Bustos, Gabriel Mercado e Renê, que não enfrentaram o Corinthians no fim de semana. Em contrapartida, o volante Lucas Ramos, lesionado, não joga. Além disso, o zagueiro Rodrigo Moledo, suspenso por doping, também não fica à disposição da comissão técnica.

Como está o River Plate

Com apenas a Libertadores no calendário do River Plate neste momento, o técnico Martín Demichelis terá os seus jogadores totalmente descansados. A expectativa é a de que o time argentino enfrente o Colorado com a mesma equipe que entrou em campo na primeira partida contra o Internacional. Ou seja, com De La Cruz, Barco e Beltrán no time titular. Mas Solari, que entrou no segundo tempo e marcou os gols no Monumental, pode ser a surpresa.

INTERNACIONAL X RIVER PLATE-ARG

Jogo de volta das oitavas de final da Libertadores-2023

Data e horário: 8/8/2023, às 21h (de Brasília)

Local: Beira-Rio, Porto Alegre (RS)

INTERNACIONAL: Rochet; Bustos, Vitão, Mercado e Renê; Johnny, Maurício (De Pena), Aránguiz (Campanharo) e Alan Patrick; Wanderson e Enner Valencia. Técnico: Eduardo Coudet.

RIVER PLATE: Armani; Casco, González Pírez, Paulo Díaz e Enzo Díaz; Enzo Pérez, Aliendro e Nacho Fernández; De La Cruz, Barco (Solari) e Beltrán. Técnico: Martín Demichelis.

Árbitro: Andrés Matonte (URU)

Auxiliares: Nicolas Taran (URU) e Carlos Barreiro (URU)

VAR: Leodán González (URU)

