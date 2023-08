Tiquinho tranquiliza após diagnóstico de lesão: ‘Já, já eu volto’

No dia em que teve constatada uma lesão no ligamento do joelho direito, que o deixará de molho por cinco semanas, o atacante botafoguense Tiquinho Soares se apressou para tranquilizar a torcida alvinegra. O camisa 9 postou uma mensagem em suas redes sociais, em tom otimista em relação a sua volta aos campos.

“Glória a Deus por tudo! Já, já, estou de volta. Obrigado a todos pelas mensagens. Vamos, vamos, vamos, Botafogo!”, escreveu Tiquinho, em sua rede social Instagram.

Tiquinho sofreu uma lesão no ligamento colateral medial do joelho direito, neste domingo, no empate do Botafogo contra o Cruzeiro. Artilheiro do Brasileirão, com 13 gols, o camisa 9 alvinegro passou por exames, que entretanto descartaram a possibilidade de cirurgia. Mas, se esta situação deixou de preocupar, o clube confirmou que ele ficará fora por mais de um mês, devido à lesão.

Sem o centroavante, o técnico Bruno Lage precisará pensar em um plano já para o jogo desta quinta, contra o Guarani-PAR, pelo confronto de volta pelas oitavas de final da Copa Sul-Americana.

