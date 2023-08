Cara de campeão: Botafogo oscila rendimento, mas caminha para recorde invicto

Em termos de rendimento, o Botafogo vive seu momento de maior instabilidade no segundo semestre. Afinal, além de ter empatado três dos últimos seis jogos, o time vem jogando mal fora de casa. Mesmo assim, na base do lema “saber sofrer”, o Alvinegro caminha a passos largos para bater o próprio recorde de invencibilidade no país em 2023, entre clubes da elite. É o tal jeito de campeão cada vez mais claro?

No empate com o Cruzeiro, muitos torcedores e analistas creem que o Glorioso teve sua pior atuação desde o início de abril, quando “virou a chave” e embalou uma sequência de vitórias. Aliás, nesse período, a equipe então de Luís Castro ficou 15 partidas sem perder. No entanto, nessa conta também entra a Taça Rio. Dessa vez, já com 14, são apenas confrontos do Brasileirão e da Copa Sul-Americana, de nível mais alto.

“Foi o que falei para a rapaziada depois do jogo, soubemos sofrer. Tirando o final, que o Perri fez duas defesas muito importantes, eles tiveram o domínio, mas não chances claras. Soubemos sofrer, soubemos defender. É o que falo para o pessoal, quando não sai tecnicamente temos que ir na raça, mostrar brio”, disse Marçal, em discurso semelhante a outros jogos.

CRB ostenta recorde no país

Entre os “rivais” do Botafogo neste ranking, o CRB se destaca quando a conta abrange clubes da outras divisões. Os alagoanos, por sinal, ficaram 18 duelos invictos no começo da temporada, entre Campeonato Alagoano, Copa do Nordeste e Copa do Brasil. Mas, na Série A, apenas o Palmeiras chegou a 15 – e foram duas vezes. Dessa forma, o líder do Brasileirão precisa apenas de um empate com o Guaraní, em Assunção, para igualar o rival e sua própria marca. Além disso, também garantiria a classificação às quartas na Sul-Americana.

Lista de maiores invencbilidades em 2023:

CRB: 18 jogos

Botafogo: 15 jogos (março a maio)

Palmeiras: 15 jogos 2x (janeiro a abril e abril a julho)

Botafogo: 14 jogos (junho – atualmente)

Grêmio – 13 jogos

Fortaleza – 13 jogos