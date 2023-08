James Rodríguez é registrado no BID e pode estrear pelo São Paulo

James Rodríguez já pode estrear com a camisa do São Paulo. Nesta segunda-feira (7), o craque colombiano teve o nome registrado no BID (Boletim Informativo Diário) da CBF após resolver o visto de trabalho, emitir o CPF e regularizar as questões burocráticas.

Desse modo, o primeiro jogo do meia pode ter como palco o Maracanã no próximo domingo, às 18h30 (de Brasília), quando o Tricolor visita o Flamengo, pelo Campeonato Brasileiro. Tudo dependerá das condições físicas do atleta.

Inicialmente, a ideia era promover a estreia de James no clássico contra o Corinthians Rodríguez na quarta-feira da semana que vem, dia 16, pelo duelo de volta das semifinais da Copa do Brasil. Contudo, por não disputar uma partida desde abril, ele necessita adquirir ritmo. Assim, a comissão técnica de Dorival Júnior pretende antecipar as etapas.