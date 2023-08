No meio da neblina, Vila Nova vence e passa o Juventude

Com uma vitória na raça, o Vila Nova bateu o Juventude por 2 a 0, na noite desta segunda-feira (7), ultrapassando assim seu adversário na Série B do Brasileirão. A equipe goiana chegou aos 38 pontos, contra 36 do Ju, alcançando assim o G-4 da competição. Perdedor, o time da serra gaúcha caiu para o sétimo lugar.

O jogo chegou a ficar atrasado por 30 minutos por conta da forte neblina que pairou sobre o Estádio Alfredo Jaconi. Quando a bola rolou, o Juventude foi até melhor e mais perigoso, mas sem competência para marcar o gol. Por outro lado, o goleiro Denis fez defesas seguras e levou o 0 a 0 para o intervalo.

Já na segunda etapa, os contra-ataques fizeram o Vila levar a melhor sobre o Juventude. Após cruzamento na área, Igor Henrique cabeceou, após toque de Rafael Donato; Thiago Couto tirou de dentro do gol e o VAR confirmou o tento. Posteriormente, após cobrança de escanteio, Danilo Boza mandou contra o patrimônio e o goleiro não conseguiu definir, fechando o placar em 2 a 0 para os goianos.

