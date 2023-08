Poupado para decisão, Veiga aguarda ‘festa incrível’ da torcida do Palmeiras

Autor do gol que definiu a vitória do Palmeiras por 1 a 0 sobre o Atlético-MG na ida das oitavas de final da Copa Libertadores, Raphael Veiga esteve ausente no fim de semana pelo Brasileirão. Assim, poupou forças de olho no duelo da volta, nesta quarta, no Allianz Parque.

O meia foi um dos quatro jogadores que não viajaram para o Rio de Janeiro, onde o Verdão, no Maracanã, perdeu por 2 a 1 para o Fluminense. Piquerez, Zé Rafael e Dudu foram os demais atletas que ganharam maior tempo de recuperação. O camisa 23 comentou sobre a importância do descanso antes da partida que vale vaga na próxima fase.

“Às vezes, a gente vem de uma sequência grande de jogos e alguma dorzinha aqui ou ali pode ser tratada. É muito importante chegar 100% a um jogo e foi bom também porque jogadores que não vinham atuando tanto tiveram oportunidade contra o Fluminense e, quando entrarem, poderão ajudar também”, iniciou. Mais de 33 mil ingressos já vendidos

Veiga detém a artilharia do Verdão na temporada com 13 gols e lidera o quesito em assistências com 13 passes. O maestro alviverde, aliás, aguarda uma “festa incrível” no Allianz Parque, já que 33 mil ingressos foram vendidos até o momento para o duelo desta quarta, às 21h30 (de Brasília).