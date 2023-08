Corinthians: ídolo elogia Luxemburgo, mas faz alerta para o segundo semestre

O trabalho de Vanderlei Luxemburgo no Corinthians vive o seu melhor momento. Pelo menos é assim que avalia o ex-volante e ídolo do Timão, Zé Elias. De acordo com ele, o projeto está sendo bem feito pelo treinador após a chegada num ambiente turbulento com trocas constantes no comando.

Zé Elias destacou alguns pontos que fazem o desempenho de Vanderlei Luxemburgo ser elogiado durante a entrevista ao programa Mesa Redonda, da “TV Gazeta”. O Alvinegro soma nove jogos de invencibilidade na temporada — sete vitórias e dois empates, com um aproveitamento de 85,19%.

“Acho que o Vanderlei vem fazendo um bom trabalho. Porque se você pegar o dia que ele assumiu para o jogo de ontem, você vai ver que nós tivemos muitas mudanças no Corinthians. Ele fez o que a diretoria não teve coragem de fazer. Em 10 dias, o Corinthians teve quatro treinadores. Vanderlei chega: Balbuena com três meses de contrato, Du Queiroz vendido. Não, vamos chamar os moleque para jogar”, afirmou.

LEIA MAIS: Newell’s Old Boys x Corinthians: onde assistir, escalações e arbitragem

Zé Elias diz que ‘realidade é outra’ para o Corinthians

Para Zé Elias, apesar do momento positivo, o Corinthians, porém, não possui elenco para brigar pelos três competições que atualmente disputa na temporada. Além do Campeonato Brasileiro, onde ocupa a 14ª posição, o Alvinegro está na semifinal da Copa do Brasil e nas oitavas de final da Copa Sul-Americana.

“Eu acho o trabalho do Vanderlei está sendo bem feito. Olha o elenco do Corinthians. Você acha que é um elenco para disputar três competições e brigar pelas três? A realidade do Corinthians é outra. A realidade hoje é um campeonato de meio de tabela para ver no que vai dar”, disse o ex-jogador, que soma 161 jogos pelo Timão.

“O Vanderlei, quando coloca a molecada para jogar contra o Liverpool (do Uruguai) ele abre mão (da competição). Só que agora, ganhou e passou. O Vanderlei não é bobo, agora vai mudar. O planejamento é uma coisa, agora as situações que acontecem forçam você a mudar e se adaptar com o que tem no dia a dia. Se me deu a oportunidade eu vou disputar, mas, deixando claro, a prioridade é o Campeonato Brasileiro”, completou.

Com Vanderlei Luxemburgo à beira do campo, o Corinthians encara o Newell’s Old Boys nesta terça-feira, às 21h30 (de Brasília), em jogo válido pelas oitavas de final, na Argentina. O Alvinegro venceu a primeira partida e joga pelo empate para garantir um lugar na próxima fase da competição.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.