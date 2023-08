Flamengo acerta com Nicolás Maidana, novo preparador físico

O Flamengo acertou, nesta segunda-feira (7), a contratação de um novo preparador físico, após a demissão de Pablo Fernández, que agrediu o atacante Pedro. Trata-se do uruguaio Nicolás Maidana, que tem passagem pelo futebol italiano e chega agora para somar-se à comissão técnica do argentino Jorge Sampaoli. A informação foi dada primeiramente pelo portal ‘ge’.

Maidana tem 35 anos e estava no Santos Laguna, do México. Anteriormente, ele passou pela Udinese, da Itália. O uruguaio chega sob indicação do próprio Sampaoli, mas o Fla também pegou referências sobre o preparador com Samir e Walace, ex-jogadores do clube e que atuam no futebol mexicano. Anteriormente, o preparador trabalhou ainda por Nacional e Defensor, em seu próprio país.

Embora seja nascido no Uruguai, Nicolás Maidana chegou a estudar no Brasil. Ele foi aluno da Universidade de São Paulo (USP), mas formou-se em educação física em uma instituição educacional uruguaia. Ele irá trabalhar ao lado de Marcos Fernández, filho de Pablo, que continua no Flamengo.

A polêmica que custou o cargo de Fernández no Flamengo aconteceu há quase dez dias, quando o preparador físico argentino repreendeu o atacante Pedro por não fazer seu aquecimento no banco de reservas, durante a vitória sobre o Atlético-MG, no Mineirão. Após o jogo, os dois se estranharam nos vestiários, discutiram e Pablo deu um soco em Pedro. O atacante levou uma multa por indisciplina e o preparador acabou demitido.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.