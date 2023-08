Santos aceita oferta e encaminha venda de Deivid Washington ao Chelsea

O Santos aceitou a oferta do Chelsea pelo atacante Deivid Washington e deve concretizar a venda nesta semana. Os ingleses ofereceram 15 milhões de euros (cerca de R$ 80 milhões), além de bônus por metas cumpridas, que podem ampliar os valores para 20 milhões de euros (R$ 107 milhões na cotação atual).

Neste cenário, o clube paulista passa a aguardar um documento do Monaco se retirando do negócio. Isso porque o clube francês tinha a prioridade na compra do jogador de 18 anos, porém não chegou efetivamente a fazer proposta. Assim, o anúncio da transação somente ocorrerá quando o documento estiver em poder do Peixe.

Deivid Washington chegou a entrar no radar dos espanhóis Atlético de Madrid e do Real Madrid, além do alemão Borussia Dortmund.

No último sábado, aliás, o jogador sequer foi aproveitado pelo técnico Paulo Turra no empate com o Athletico-PR, na Vila Belmiro. A decisão partiu da diretoria, visto, portanto, que as conversas já estavam avançadas.