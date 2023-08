Londrina bate o Vitória, que fica sem a liderança da Série B

Na noite desta segunda-feira (7), o Londrina bateu o Vitória, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Jogando no Estádio do Café, o time paranaense, que luta contra o rebaixamento, bateu o Leão por 2 a 0. Assim, os baianos ficaram sem a liderança da Série B, que poderiam compartilhar com o Sport, se vencessem. O time fica em segundo, com 41 pontos, enquanto o Tubarão sobe para 18º, com 19.

Embora esteja em situação mais adversa que o Vitória na tabela, o Londrina começou melhor: em dois chutes de longe, de João Paulo e Marcos Pedro, quase abriu o placar. Outra boa chance veio em disparo de Higor Leite, que o goleiro Lucas Arcanjo defendeu. O Vitória jogava nos contra-ataques e teve poucas chances reais de gol no primeiro tempo.

Mas, na segunda etapa, os gols acabaram saindo e foram do lado do time da casa. João Paulo bateu escanteio e Gabriel cabeceou para fazer 1 a 0. O ex- botafoguense estava com tudo e, em cobrança de falta, bateu bonito para surpreender o goleiro e fazer o segundo gol da equipe da casa. O Vitória até tentou a reação, mas errou o alvo e não conseguiu diminuir.

No outro jogo do fim de noite, o Atlético-GO derrotou o Tombense, em duelo movimentado, pelo placar de 3 a 2.

SÉRIE B – 22ª rodada

Sexta-feira (4/8)

Mirassol 0x0 Sampaio Corrêa

Sábado (5/8)

Avaí 1×0 Criciúma

CRB 0x0 Botafogo-SP

Ituano 1×1 Guarani

Sport 1×0 Novorizontino

Domingo (6/8)

Ponte Preta 1×0 Chapecoense

Ceará 1×0 ABC

Segunda-feira (7/8)

Juventude 0x2 Vila Nova

Atlético-GO 3×2 Tombense

Londrina 2×0 Vitória

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.